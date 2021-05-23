حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الإثنين في مناطق المملكة

بلادي – الرياض:
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الإثنين هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة.
وأوضح المركز أن السماء ستكون غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وتسجل أعلى درجات الحرارة في مناطق المملكة في المنطقة الشرقية وتحديداً في الأحساء وحفر الباطن بـ45 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة.
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