الزعاق يُوضح مصدر الجراد الذي يهاجر إلى المملكة وطرق هجرته

بلادي – الرياض:
كشف الخبير الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أنواع الجراد التي تصل إلى الدول العربية والطريق الذي تسلكه للوصول إليها.
وأوضح خلال حديثه في فقرة “تقويم” ببرنامج “نشرة الرابعة” على قناة العربية، أنه يوجد أكثر من 20 ألف نوع من الجراد، وهو ينقسم بشكل عام إلى مهاجر ومستوطن.
وذكر أن الجراد المهاجر يرتبط بعدة عوامل في موطنه وطريقة هجرته، مثل غزارة الأمطار سواء في إفريقيا أو آسيا وحركة الرياح الناقلة له.
وأضاف أن معظم الجراد المهاجر المؤثر على البلدان العربية موطنه الأصلي إفريقيا، وهو يأتي من السودان ثم إريتريا والحبشة، مشيرًا إلى أن هجرته في الخريف تكون على قدميه وصولًا للبحر الأحمر، ثم يقوم بالتناسل ويبدأ رحلة هجرته طيرًا إلى مصر أو المملكة ودول الخليج العربي.
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