بلادي – الرياض:
عُثر على الشاب غانم حمد الشهيب، متوفى في جبال الحبيا شمال قرية الجحفة التابعة لمحافظة الشنان شرق منطقة حائل.
وأسفرت عمليات البحث التي قادتها الأجهزة الأمنية على مدى يومين، وفقًا لـ”سبق”، في العثور على الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، وذلك بعد يومين من خروجه من منزله لتفقد أغنام أحد أقاربه، الذي توفي هو الآخر قبل عدة أيام.
وتمكن حسن عياد الأسلمي من العثور على المفقود، والذي وجد به بعض الإصابات نتيجة تسلقه الجبل لإنزال الأغنام إلى سفحه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد يومين من غيابه.. العثور على مفقود الجحفة متوفى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.