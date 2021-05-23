بعد يومين من غيابه.. العثور على مفقود الجحفة متوفى

بلادي – الرياض:

عُثر على الشاب غانم حمد الشهيب، متوفى في جبال الحبيا شمال قرية الجحفة التابعة لمحافظة الشنان شرق منطقة حائل.

وأسفرت عمليات البحث التي قادتها الأجهزة الأمنية على مدى يومين، وفقًا لـ”سبق”، في العثور على الشاب البالغ من العمر 26 عامًا، وذلك بعد يومين من خروجه من منزله لتفقد أغنام أحد أقاربه، الذي توفي هو الآخر قبل عدة أيام.

وتمكن حسن عياد الأسلمي من العثور على المفقود، والذي وجد به بعض الإصابات نتيجة تسلقه الجبل لإنزال الأغنام إلى سفحه.