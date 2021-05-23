بلادي – الرياض:
قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، اليوم الأحد، إن تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين ثبت عالميًا مأمونيته، مؤكدًا أن سلاسل إمداد اللقاحات مستقرة عالميًا خلال الوقت الحالي، رغم التنافس الشديد بين الدول للحصول على أفضل اللقاحات.
وأوضح خلال حديثه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن الهدف الآن هو الوصول إلى أن يكون 70% ممن تزيد أعمارهم عن 18 عامًا قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح خلال شهرين.
وبشأن الشائعات المتعلقة بإلغاء الجرعة الثانية، قال عسيري إن الوزارة تسعى لتقليل مستوى الحالات الخطيرة والمتوسطة وأعداد المنومين، وهو ما يستلزم تغطية أكبر قدر من أفراد المجتمع بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح، نافيًا أن يكون قد تم إلغاء الجرعة الثانية.
وأشار إلى أن من تعافوا من كورونا وحصلوا على جرعة واحدة من اللقاح، تتكون لديهم مناعة قد تصل إلى سنة، مؤكدًا أنه سيتم استدعاؤهم حال تبين حاجتهم لجرعة ثانية.
وقال إنه ثبت عالميًا مأمونية الحصول على جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا، وبالأخص لقاحا “فايزر” و”أسترازينيكا”، مشيرًا إلى أنه يجرى في الوقت الحالي دراسة مدى فعالية ذلك، وإن كانت المؤشرات ترجح فعالية ذلك.
وأبان أنه حال لم تتوفر الجرعة الثانية من نفس اللقاح المعطى في الأولى، فقد يكون من الأسلم إعطاء المستفيدين، وبالأخص الفئات الأكثر عرضة للخطورة، جرعة ثانية من لقاح آخر، موضحًا أن المملكة لم تلجأ حتى الآن لإعطاء جرعتين من لقاحين مختلفين، وذلك بسبب توافر كميات مناسبة من اللقاحين، إلا أنها قد تلجأ لذلك الحل مستقبلًا.
ونفى الوكيل المساعد للصحة الوقائية، رصد أي مضاعفات سلبية للقاح “أسترازينيكا” داخل المملكة، مؤكدًا أنه عالميًا تم رفع حظر إعطائه لكبار السن في العديد من البلدان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل “الصحة” يوضح مدى مأمونية تلقي جرعتين من لقاحين مختلفين لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.