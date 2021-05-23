متحدث “الصحة” يرد على شائعات احتواء اللقاح على شرائح معدنية وإلغاء الجرعة الثانية

بلادي – الرياض:

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، على أنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إلغاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات جائحة كورونا في المملكة، أنه تم تأجيل الجرعة الثانية من أجل إتاحة الفرصة لوصول أكبر عدد من أفراد المجتمع إلى الجرعة الأولى، مما يؤدي لرفع مستوى المناعة المجتمعية.

وأشار إلى خدمة “أولوية” المخصصة لكبار السن لتسهيل تخصيص مواعيد لهذه الفئات من أجل الحصول على اللقاح، موضحًا أن الخدمة متاحة فعليًا في تطبيق “صحتي”.

ونفى متحدث وزارة الصحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن احتواء اللقاح على شرائح معدنية، مؤكدًا أن كافة مكونات اللقاح معروفة ويتم فحصها بواسطة الهيئات المعنية في المملكة.