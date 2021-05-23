تزكية “الفيصل” رئيسًا للجنة الأولمبية العربية السعودية لولاية ثانية حتى 2024

بلادي – الرياض:

أعلنت اللجنة العامة لانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الأحد، فوز وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، برئاسة مجلس الإدارة.

وفازت قائمة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، برئاسة وعضوية مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية للدورة الانتخابية (2021-2024)، بالتزكية، حيث كانت هي القائمة الوحيدة المرشحة.

وتضم قائمة “الفيصل”، الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائباً للرئيس، وعضوية كل من: الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله.

كما تضم القائمة، الأمير خالد بن الوليد بن طلال، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وياسر الرميان، وياسر المسحل، وأحمد طباع، وأضواء العريفي، وحبيب الربعان، وغسان طاشكندي، وأحمد الصبان، وأحمد القضماني، والعميد شداد العمري، وإبراهيم المعيقل.