دوت الخليج – المدينة

صدر للإعلامية والشاعرة ابتسام المبارك

من المدينة المنورة ديوانها الشعري ( الياسمين وما أرى) عن دار المفردات بالرياض

ويقع في 104 صفحة أشتمل على قصائد نثرية تتمحور حول الحالة الحسية والإنسانية والفكرية

صورة الغلاف بريشة الفنانة التشكيلية ليلى الأحمدي

ولوحات الكتاب من الداخل من وحي الفنانة التشكيلية فاطمة رجب

ويعد الإصدار الثاني للمؤلفة بعد ديوانها الشعري الأول

(لا أريدك حلما) الذي صدر في 2018

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المبارك تنشر الياسمين في إصدارها الثاني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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