اللواء الدكتور بركه الحوشان يتحدث عن إنجازاته للوطن في سيرة خبير المنتدى السعودي الأربعاء القادم

دوت الخليج – الرياض ينظم منتدى الخبرة السعودي ضمن نشاطه الثقافي الأسبوعي لهذا العام في ديوانية المنتدى محاضرة بعنوان ( سيرة خبير) يتحدث فيها اللواء الدكتور بركه بن زامل الحوشان عضو الهيئة العلمية ووكيل العلوم الاجتماعية و الإدارية و أستاذ الإعلام المساعد بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سابقا وعضو مجلس إدارة المنتدى عن سيرته العلمية والعملية والعسكرية الطويلة ويسلط الضوء على خبراته والانجازات العلمية والإعلامية والبحثية والإدارية و سيدير اللقاء الدكتور تركي العيار عضو مجلس إدارة المنتدى ورئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام وذلك يوم الأربعاء القادم 14 شوال 1442 الموافق 26 مايو 2021م الساعة 9 مساء في مقر المنتدى في حطين شمال الرياض وستنقل مباشرة على قناة المنتدى في اليوتيوب

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