SteelSeries تطلق Rival 5 ماوس الألعاب الذي سيغير “قواعد اللعبة”

ماوس الألعاب متعدد الأنواع، والذي يتناسب مع الاحتياجات المتغيرة للاعبين المختصين بألعابRPG و FPS و MOBAs و Battle Royales

دوت الخليج ـ أوصاف الفارس

كشفت شركة SteelSeries، الشركة الرائدة في مجال ملحقات الألعاب والرياضات الإلكترونية، النقاب اليوم عن ماوس الألعاب Rival 5 والمُصمم خصيصاً لإعطاء حل متكامل للاعبي الألعاب بأنواعها وفئاتها المختلفة.

صُمم ماوس الألعاب Rival 5 الأنيق ليوفر أداءاً مميزاً، فتصميم الماوس مستوحى من الحرباء، فهو يمتلك القدرة على تغيير اللون والتحول ليتناسب مع احتياجات البيئة المحيطة به.

من خلال تميزه بالمُلائمة والعملية والأناقة، فإن Rival 5 هو حرباء ماوس الألعاب الذي سيغير قواعد اللعبة.

الملائمة – صُنعت Rival 5 بشكل مريح وعلى مستوىً عالمي، فهي توفر راحة كبيرة للاعبين باختلاف حجم يدهم، كما توفر لهم سهولة في الوصول إلى الأزرار الجانبية عند احتياجهم لاتخاذ قرارات سريعة أثناء اللعب.

العملية – عند التغيير من Fortnite إلى Hitman 3 إلى Apex Legends فإن ماوس الألعاب هذا هو أكثر من جاهز للقيام بذلك. يضم الماوس 9 أزرار قابلة للبرمجة من قِبل اللاعبين، كل منها قابل للتخصيص وفقاً للمفاتيح الأكثر أهمية للاعب. بينما تحتوي اللوحة الجانبية للماوس على 5 أزرار، أحدها زر تبديل يساعد اللاعب على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة أثناء اللعب.

الأناقة – تماماً كما تغير الحرباء لونها، فإن ماوس الألعاب Rival 5 يمنح اللاعب القدرة على إعطاء كل لعبة لونها الخاص. توفر إضاءة PrismSync عشر مناطق من 16.8 مليون لوناً نقياً، مما يعطي مستوى رائع من الإضاءة.

يُذكر أنه بالإمكان برمجة أنظمة الألوان مع منتجات SteelSeries الأخرى، كما بالإمكان التفاعل مع الإشارات داخل اللعبة.

للحصول على تفاعل واستجابة سريعة لألعاب Battle Royale وغيرها من الألعاب سريعة الوتيرة، فقد تم تصميم Rival 5 لتكون خفيفة الوزن لتتمكن من إعطاء اللاعب ساعات من اللعب المريح والمستمر. حيث تزن الماوس 85 غراماً، مما يجعلها أخف وزناً بنسبة 30% من منافسيها من فئة G502. علاوة على ذلك، فإن كيبل Super Mesh يتيح الحركة السريعة والسهلة لاحتوائه على شبكة من الألياف الدقيقة التي تقلل من عملية السحب وتعطي إحساساً بالخفة.

كيفما تحركت، فإن الماوس يتحرك معك بدقة مثالية. حيث يتميز Rival 5 بمستشعر TrueMove Air، الذي يوفر تتبعًا حقيقيًا 1 إلى 1 معزز ب18000 CPI ، و 400 IPS ، وتسريع 40G وتتبُع عند الإمالة للتخلص من أي تتبع غير مرغوب به. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تطوير أزرار Golden Micro IP54 من الجيل التالي لتعطي 80 مليون نقرة (3 أضعاف عدد النقرات بالمقارنة مع منافسيها)، كما أن هذه الأزرار المُطورة والمقاومة للغبار والماء توفر نقرات خالية من أي عيب، وتمنع النقرات المزدوجة وتعطي اللاعبين مجالاً لتحقيق نتائج وضربات مميزة.

تماماً كما يعمل جسم الحرباء من الداخل والخارج ليتناغم مع المحيط الخارجي، فإن Rival 5 يحتوي على ترسانة مميزة من التطبيقات بداخل SteelSeries GG وهو البرنامج المستخدم لتخصيص عملية الإضاءة وجعلها سهلة ومرنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن Discord وبعض التطبيقات المفعلة التابعة لGameSense، تسمح بالتواصل عن طريق الشات، وبإقامة الفعاليات داخل اللعبة وغيرها الكثير.