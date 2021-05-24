شرطة جازان تضبط 100 امرأة في تجمع مخالف بإحدى الفعاليات

بلادي – الرياض: ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، (100) امرأة، في إحدى الفعاليات بمحافظة بيش، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة جازان، الرائد نايف حكمي، بأن المضبوطات خالفن التدابير الوقائية ولائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19). وأضاف أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق المسؤول وكل مَن حضر التجمع.

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