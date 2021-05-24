“مجلس الشورى” يوافق على بعض تعديلات مشروع نظام الانضباط الوظيفي

بلادي – الرياض:
ناقش مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، عددًا من التعديلات على مشروع نظام الانضباط الوظيفي، المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة (17) من نظامه.
ووافق المجلس على عدد من التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد الأولى والخامسة عشرة والسابعة عشرة والعشرين من المشروع، بينما تمسك بقراره بشأن المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة.
يذكر أن ذلك جاء خلال الجلسة التي عقدها المجلس، اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ.
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