“التحالف” يسلّم الحكومة اليمنية طفلاً زجّت به المليشيات الحوثية في جبهات القتال

بلادي – الرياض:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، سلّمت صباح اليوم (الإثنين)، طفلاً يمنيًا جندته المليشيات الحوثية الإرهابية في جبهات القتال، إلى الحكومة اليمنية الشرعية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن إجراءات إعادة وتسليم الطفل للحكومة اليمنية الشرعية تمت بحضور ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي وممثلي هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة حقوق الإنسان، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمختصين من قيادة القوات المشتركة للتحالف.

وبين العميد المالكي أن وحدة حماية الأطفال في النزاع المسلح بقيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإعادة تأهيل وتسليم ما مجموعه (147) طفلاً يمنيًا منذ بداية الأزمة اليمنية، تم تجنيدهم واستغلالهم والزج بهم في العمليات القتالية على الحدود الجنوبية للمملكة من قِبل المليشيا الحوثية الإرهابية؛ مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل.