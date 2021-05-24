“حساب المواطن”: لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب الدعم

بلادي – الرياض: أوضح برنامج حساب المواطن أنه لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية لاحتساب الدعم في البرنامج. وأبان أنه يجب الإفصاح عن كامل الراتب الوظيفي شاملا التقاعد أو التأمينات وإدخال إجمالي الراتب متضمنا البدلات والعلاوات. وكان البرنامج دعا إلى ضرورة تحديث بيانات حساب المواطن للمستفيدين من البرنامج، وذلك قبل القيام بعملية الإيداع، من أجل أن يتمكن الجميع من الحصول على الدعم حتى يصل لمستحقيه من الفئات المستحقة، ومنها الأسر محدودة الدخل والأرامل والمطلقات.

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