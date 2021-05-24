قصة أول مبتعثة سعودية في مصر تجتاز اختبارات البورد الأمريكي

بلادي – الرياض:

سطرت طبيبة الأسنان، رهف جابر، رحلة الابتعاث في مصر بتفوقها في جامعة العلوم الحديثة والآداب “MSA”، واجتيازها البورد الأمريكي.

وذكرت “رهف”، خلال حديثها بقناة “الإخبارية” أنها تخرجت عام 2019 بتقدير عام جيد جدًا مرتفع مع مرتبة الشرف، مضيفة أنها كانت المبتعثة الوحيدة في مصر التي حصلت على “البورد الأمريكي” في المرحلة الجامعية.

وأضافت أنها تمتلك أيضا موهبة الرسم، حيث مارست هذه الهواية منذ صغرها، واعتقدت أنها لن تفيدها في دراسة الطب إلا أنها وجدت أن للرسم علاقة مباشرة بممارسة طب الأسنان.

الجدير بالذكر أن الطبيبة “رهف” تستعد حاليًا لاجتياز الجزء الثاني من البورد الأمريكي واختبارات مزاولة المهنة السعودية، كما حصلت على 15 شهادة تقدير وتكريما من بعض المؤسسات السعودية والمصرية.