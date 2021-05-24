ماذا لو ظهرت أعراض “كورونا” على القادمين غير المحصنين؟ “الطيران المدني” يوضح

بلادي – الرياض:

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني الإجراءات المتبعة في حالة ظهور أعراض كورونا على القادمين للمملكة من غير المحصنين عند وصولهم، وذلك للفئات المستثناة من الحجر المؤسسي وغير المستثنين.

وبيّنت الهيئة أن كلا الصنفين تتم معاملتهم كحالات مشتبه بإصابتها، حيث يتم تقييم حالتهم وأخذ عينة لهم خلال 24 ساعة من وصولهم إما في المنفذ أو في أقرب مركز صحي، ومن ثم يتم تحديد مكان العزل، إما في المنزل، أو في المستشفى، أو في مقرّات الحجر الصحي المؤسسي، وذلك بناءً على وضعهم الصحي.

والفئات المستثناة من الحجر الصحي المؤسسي عند الوصول للمملكة هم المواطنون والمواطنات وزوجة المواطن وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من هؤلاء، إضافةً إلى العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

كما تشمل مرافق المحصن (المواطن والمقيم) دون 18 عامًا، والوفود الرسمية، ومَن يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيين وعوائلهم، والمقيمين معهم، والعمالة المنزلية المرافقة لهم، وطواقم الملاحة الجوية، ومَن له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية؛ في حين تشمل الفئات غير المستثناة كل مَن دون ذلك.

يذكر أن الطيران المدني أبان أن غير المحصنين من الفئات المستثناة يُطبق عليهم الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام، ويخضعون لفحص PCR في اليوم السادس، ويتم أخذ تعهد عليهم بالتسجيل في تطبيق توكلنا خلال 8 ساعات من الوصول.

أما غير المحصنين من غير الفئات المستثناة فيُطبق عليهم الحجر الصحي المؤسسي لمدة 7 أيام، ويتم التأكيد عليهم بالتسجيل في تطبيق توكلنا عند الوصول إلى مقرات الحجر، وعمل فحص PCR مرتين (في اليوم الأول وفي اليوم السابع من الوصول للمملكة).