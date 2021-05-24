يتضمن إجراءات الحجر المؤسسي.. إصدار الدليل الإرشادي للقادمين للمملكة من غير السعوديين وغير المحصنين

بلادي – الرياض:
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم (الإثنين)، الدليل الإرشادي للمسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة غير المحصّنين والقادمين من الدول التي لم يُعلق القدوم منها، ويتضمن آليات وإجراءات الحجر المؤسسي باللغتين العربية والإنجليزية.
وتضمن الدليل حزمة من الأحكام العامة التفصيلية لتطبيقات الحجر الصحي المؤسسي والفئات المستثناة، وكذلك الإجراءات المتعلقة بوثيقة التأمين علاوة على أدوار ومسؤوليات الناقل الجوي.
وأكد الدليل استمرار العمل في جميع الرحلات والمطارات بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات المطبقة لمنع تفشي فيروس كورونا بالمملكة وأهمية الالتزام بها، وسياسة استخدام تطبيق توكلنا، والتنبيهات الواجب الإعلان عنها للمسافرين، والاشتراطات الصحية المتعلقة بالشهادات المصدقة واللقاحات المعتمدة.
كما تطرق الدليل إلى إجراءات الوصول للمطار، والتأكيد على ضرورة التزام جميع القادمين بتطبيق الاحترازات والبروتكولات الصحية المطبقة في المطارات ومرافقها، وتوجيه المسافرين للمسارات المحددة في الجوازات.
ودعت الهيئة عموم المسافرين الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي إلى تحميل الدليل والاحتفاظ به للرجوع إليه عند الحاجة، من خلال الرابط.
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