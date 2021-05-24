هل الأعمال الصالحة في مكة والمدينة أفضل من غيرها في الأجر؟ الشيخ المنيع يجيب

بلادي – الرياض:
قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد الله المنيع، إنه ثبت عن الرسول ﷺ أن الصلاة مضاعفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى، مبينًا أن مجموعة من أهل العلم قاسوا الصلاة على غيرها من العبادات.
وأوضح خلال لقائه على قناة “السعودية”، اليوم (الإثنين)، أن العبادات مثل صلوات النوافل والجنازة والكسوف والخسوف والاستسقاء، وما يتعلق بالصدقات والأذكار وكذلك ما يخص الأعمال الصالحة، مضاعفة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ولفت إلى وجود خلاف حول ثواب الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وغيرهما من المساجد والبيوت خارج محيطهما، مضيفًا أنه مع الرأي القائل بأن المقصود هنا كامل محيط مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأشار إلى أن الصلاة في أي من أنحاء مكة المكرمة تعادل 100 ألف صلاة، ولكن الصلاة في الكعبة أفضل من جميع المساجد، لافتًا إلى أن الصلاة في المسجد النبوي تعادل 1000 صلاة عن غيرها في أي مسجد.
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