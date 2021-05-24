ضبط مواطنين اصطادا صقري شاهين “جبليين” في جازان

بلادي – الرياض:
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط مواطنين اصطادا صقري شاهين “جبليين”، في جبال القهر بمنطقة جازان.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أن شرطة منطقة جازان نجحت في توقيف المخالفَين بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي ونادي الصقور السعودي، مؤكدا أنه تمت إحالتهما للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وشدد على أن صيد الصقور يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، داعيًا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.
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