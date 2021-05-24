إيقاف شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء معرّضاً حياة الآخرين للخطر بجازان

بلادي – الرياض: تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، اليوم (الإثنين)، من تحديد هوية وإيقاف شخص أطلق أعيرة نارية في الهواء معرّضاً حياة الآخرين للخطر. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة نايف حكمي، أن ذلك يأتي إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء. وأضاف حكمي أنه جرى إيقاف مطلق الأعيرة النارية ومصور وناشر الفيديو، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى اتّخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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