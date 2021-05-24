استعداداً لموسم الحج.. “أمانة العاصمة المقدسة” تجري عمليات رش واسعة للعديد من أماكن الصرف

بلادي – الرياض: كشفت وكالة الخدمات التابعة للإدارة العامة للإصحاح البيئي بأمانة العاصمة المقدسة، اليوم (الإثنين)، عن استعدادات الوكالة لموسم حج 1442 هـ لتهيئة أعلى مستويات الإصحاح البيئي بالمشاعر المقدسة. وأوضحت بأنه جرى استهلاك 391 لترا من المبيدات الخام حتى الآن، ومكافحة ورش أكثر من 1300 دورة مياه، و742 خيمة و837 منهل صرف صحي و460 قناة تصريف مياه السيول. كما تمت مباشرة تطبيق مهام الإصحاح البيئي وتهيئة الأجواء بالمشاعر المقدسة، من خلال 54 من المشرفين والفنيين وعبر 21 سيارة و27 جهازا يدويا، حيث بلغ عدد البؤر المستكشفة 123 إيجابية و292 سلبية.

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