مختص يوضح سبب انتشار “الفطر الأسود” بالتزامن مع فيروس كورونا في العالم

بلادي – الرياض:
كشف أستاذ التخدير المساعد بجامعة الملك سعود، الدكتور ناصر توفيق، سبب بروز “الفطر الأسود” بالتزامن مع فيروس كورونا على مستوى العالم.
وأوضح خلال حديثه في برنامج “نشرة النهار” على قناة الإخبارية، أن التوسع في استخدام اللقاحات المضادة للفيروس التاجي أسهم بشكل رئيسي في خفض مستويات الإصابة بالفطريات.
وأشار إلى أن الإعلام هو السبب الرئيسي في إبراز “الفطر الأسود” على الساحة، وبالأخص خلال تناوله لمرض الفنان المصري سمير غانم، والذي توفي قبل عدة أيام متأثرًا بإصابته بالفطر وكورونا.
وأرجع تأثر الفنان المصري بالفطر الأسود إلى تقدمه في العمر ومعاناته من أمراض مختلفة مثل الضغط والسكري.
وذكر أن هذا المرض موجود عالميًا وعلاجه متوافر بأسعار لا تتجاوز 50 دولارًا، مؤكدًا أنه يهاجم الأشخاص فوق سن الـ60، وبالأخص الذين يعانون من ضعف المناعة نتيجة الإصابة بأمراض مزمنة مثل القلب والضغط والسكري وغيرها.
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