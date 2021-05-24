العالم يشهد خسوفًا كليًا للقمر وكسوفًا حلقيًا للشمس الأيام المقبلة.. وهذه إمكانية مشاهدتهما في المملكة

بلادي – الرياض:

يشهد العالم خلال الأيام القليلة المقبلة، عددًا من الظواهر الفلكية، والتي يحدث بعضها للمرة الأولى في العام الجاري.

وينتظر العالم الخسوف الكلي الأولي للقمر خلال عام 2021، يوم الأربعاء المقبل، وهو حدث لن يتم مشاهدته في المملكة، نظرًا لحدوثه في النهار، وهو ما يعني أنه يمكن مشاهدته في شرق آسيا وأستراليا والمحيط الهادئ والأمريكتين.

كما سيشهد العالم أيضًا في 10 يونيو المقبل كسوفًا حلقيًا للشمس، يمكن مشاهدته فقط في شمال كندا وجرينلاند وروسيا.

وأكد رئيس قسم علوم الفلك والفضاء بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور حسن محمد عسيري، أن الخسوف الكلي يحدث عندما تكون الأرض بين القمر والشمس على استقامة واحدة في الفضاء، ومن ثم يقع القمر في منطقة ظل الأرض.

وأوضح أن خلال الخسوف الكلي يميل لون القمر إلى اللون الأحمر، وذلك نتيجة انكسار أشعة الشمس عند مرورها عبر الغلاف الجوي، ويصاحب ذلك زيادة في الغبار أو الغيوم.

وأشار إلى أنه في نفس اليوم ستحدث ظاهرة القمر العملاق، حيث سيكون بدرًا بعد أن يقع بالقرب من أقرب نقطة في مداره حول الأرض، مؤكدًا أن القمر يكتمل بدرًا في 26 مايو عند الساعة 02:13 مساءً بتوقيت المملكة، بينما يمر في أقرب نقطة من الأرض عند الساعة 4:49 صباحًا، وحينها يكون القمر على مسافة 357 كيلومترًا من الأرض.