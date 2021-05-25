أمانة المدينة المنورة تعتمد 7 مخططات جديدة

بمجموع مساحات وصل إلى مليون ونصف متر مربع..
دوت الخليج – المدينة
وافقت أمانة منطقة المدينة المنورة على اعتماد سبع مخططات في نطاق المدينة المنورة، وذلك خلال الربع الأول من عام 2021، بمجموع مساحات بلغت مليون و497 ألف و678 متر مربع.
ويأتي اعتماد المخططات التي تضمنت 2119 قطعة سكنية، و11 قطعة مخصصة للحدائق، و11 للمدارس، و14 قطعة للمساجد، في إطار جهود أمانة منطقة المدينة المنورة لتطوير البنية التحية ورفع مستوى جودة الحياة في المنطقة، وذلك بعد التأكد من موافقة المخططات المعتمدة للمعايير والاشتراطات التخطيطية الخاصة بالأمانة، لتتلاءم المخططات السكنية الجديدة مع التطورات البيئية والاقتصادية بالمنطقة، والتي من شأنها أن تسهم في تغطية الطلب على الوحدات السكنية في ظل النمو الذي تشهده المنطقة على جميع الأصعدة.
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