“الداخلية “: تنفيذ حكم القتَل قصاصًا في مواطن قَتل آخر بإطلاق النار عليه في جازان

بلادي – الرياض:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)، بيانًا حول تنفيذ حكم القتَل قصاصًا في مواطن قَتل آخر في منطقة جازان.

وأوضحت الوزارة أن المواطن مفيد بن سعيد بن سعد الحازمي، أقدم على قَتل المواطن عبدالهادي بن خضير بن سميليل الرشيدي، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أدت لوفاته.

وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا.

ولفتت إلى أن الحكم أُيد من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، كما أُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا فيه اليوم في مدينة جيزان.