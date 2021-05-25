“مكافحة المخدرات”: القبض على مواطن حاول ترويج 292 كيلوجراماً من الحشيش المخدر في جازان

بلادي – الرياض:

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم (الثلاثاء)، القبض على مواطن استقبل كمية من المواد المخدرة بمحافظة صبيا في جازان بغرض ترويجها.

وأوضح المتحدث الرسمي لمكافحة المخدرات، النقيب محمد النجيدي، أنه عُثر بحوزة المتهم على 292 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر وسلاح ناري و103 طلقات حية.

وأكد أنه تم إيقاف المقبوض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه وإحالته إلى فرع النيابة العامة.