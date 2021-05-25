القبض على وافدين قاما بسرقة عدد من الأغنام في جازان

بلادي – الرياض:

ألقت شرطة منطقة جازان القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر، لارتكابهما جريمة سرقة.

وأوضحت الشرطة أن المتهمين قاما بالهرب من المركبة بعد استيقافهما، إلا أن الجهة الأمنية تمكنت من القبض عليهما، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وكان مقطع فيديو تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي لاستيقاف الجهة الأمنية قائد مركبة محملة بعدد من الأغنام.