هيئة الاتصالات تقارن بين زمن استجابة شركات الاتصالات المحلية لأشهر الألعاب الإلكترونية في الربع الأول

بلادي – الرياض:

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الأول لهذا العام 2021 لمبادرة “Game Mode”، الذي يقارن زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية.

وكشف التقرير عن تصدر شركة “زين” قائمة معدل زمن الاستجابة في لعبة Fortnite” فورت نايت” بعد تسجيلها معدل 18 ملي ثانية كزمن للاستجابة، وجاءت بعدها على التوالي الاتصالات السعودية STC، ثم موبايلي، وتلتها الاتصالات المتكاملة.

كما تصدرت “زين” قائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة FIFA “فيفا” مسجلةً 13 مللي ثانية كمعدل لزمن الاستجابة، وتلتها شركات الاتصالات السعودية STC وموبايلي بالتساوي ثم الاتصالات المتكاملة.

وتصدرت “زين” مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة، في لعبة Apex Legends “آبيكس ليندز” بزمن 13 مللي ثانية، وبعدها STC، وموبايلي والاتصالات المتكاملة.

وتصدرت موبايلي القائمة في معدل زمن الاستجابة للعبة League of Legends “ليج اف ليندز” بـ 81 مللي ثانية، تلتها موبايلي وزين والاتصالات المتكاملة، فيما جاءت “زين” أولا في لعبة Dota 2 “دوتا 2” بـ 20 مللي ثانية، تلتها الاتصالات المتكاملة، ثم STC، وأخيراً موبايلي.