حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الأربعاء في المملكة

بلادي – الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الأربعاء).

وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، وسماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية تمتد الى الأجزاء الشرقية والجنوبية من منطقة الرياض.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 43 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.