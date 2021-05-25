أعظم نعم الحياة … راحة البال ……… الكاتبة / سلوى البلادي

أعظم النعم في الحياة هي “راحة البال”،إن شعرت بها فأنت تملك كل شيء.

اليوم وكأنني للمرة الأولى أقرؤها بتدبر وتأمل في كتاب الله:

(وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُم)

فتوقفت مذهولة عند هذه الآية العظيمة.

كلمة (بال) ،أصلح الله بالكم، دعاء جميل جداً في الآية لم نكن نفطن لمعناها .

فالبال هو موضع الفكر، والفكر موضعه العقل والقلب.

فأنت عندما تقول: أصلح الله بالك، أي أصلح الله خاطرك، وتفكيرك، وقلبك، وعقلك.

فشروط إصلاح البال ثلاثة مذكورة في كتاب الله:

١-الإيمان بالله.

٢-عمل الصالحات.

٣-العمل بتعاليم ما نُزِّلَ عَلَى نبيا مُحَمَّدٍ ﷺ بشكل فعلي.

‏من ظن بالله خيراً فلن يُخيب الله ظنه، ومن شكر الله على نعمه زاده الله من فضله، ومن توكل على الله فهو كافيه وحسبه،فكل ما في الدنيا لا يساوي شيئًا أمام الأستقرار الداخلي، طمأنينة القلب ، سكينة الروح ، الهدوء ، راحة البال.

راحة البال تعادِل كل الدنيا بملذّاتها و مفاتنها ؛ فيارب إزدياد هالنعمة لا نُقصانها .

اللهم ارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب وهدوء النفس وسكينة الروح، اللهم إجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك.