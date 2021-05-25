تفاؤل لمكافحة السرطان تُعايد أطفالها

دوت الخليج- أسماء سعد- الأحساء
نظمت جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء ( تفاؤل ) مساء اليوم الثلاثاء الموافق 25 / 5 / 2021 م بالتعاون مع سلسلة المراكز الترفيهية “تشكي تشيز ” 3 ساعات من المرح واللعب المفتوح لعدد 28 طفل وقدمت لهم مجموعة من الهدايا
والوجبات.
وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية الاستاذ/محمد بن عبدالعزيز العفالق إذ قدم التهاني والتبريكات للأطفال وأولياء أمورهم بمناسبة عيد الفطر المبارك والتفوق الدراسي سائلاً المولى لهم التوفيق ودوام النجاح
كما عبر المدير التنفيذي للجمعية د. فؤاد الجغيمان عن شكره وتقديره لاحتضان تشيكي تشيز لهذا الحفل ومساهمتهم في تقديم بيئة مناسبة للأطفال مشيراً بكلمات الشكر والثناء لكل من ساهم وتطوع في سبيل رسم الفرحة والابتسامة على وجوه الأطفال.
وذكر بأن الجمعية تهدف من خلال هذا الفعاليات إلى تقديم الدعم النفسي والإجتماعي لكافة مستفيديها والمساهمة الفاعلة في الترويح عن نفوس المرضى.
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