وزير الداخلية يستقبل رجل الأمن الذي منع شخصاً من الصعود لمنبر الحرم المكي يوم الجمعة الماضي

بلادي – الرياض:

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم الثلاثاء، وكيل رقيب محمد الزهراني، الذي منع أحد الأشخاص من صعود منبر الحرم المكي أثناء خطبة يوم الجمعة الماضي.

وكان وزير الداخلية قد أشاد برجال الأمن وبتدريباتهم القتالية، عقب الواقعة، وعلق عليها بقوله: “أسود الداخلية.. بيَّض الله وجيهكم يا رجال”.