خادم الحرمين وولي العهد يعزيان حاكم أم القيوين في وفاة الشيخة شمسة بنت ماجد

بلادي – الرياض:
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، برقيتي عزاء ومواساة لعضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخ سعود بن راشد المعلا، في وفاة الشيخة شمسة بنت ماجد، حرم الشيخ راشد بن أحمد المعلا .
وأعرب خادم الحرمين الشريفين وولي عهده عن خالص تعازيهما وصادق المواساة، للشيخ سعود بن راشد، في وفاة الشيخة شمسة، سائلين الله أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته.
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