المملكة وروسيا تتفقان على مواصلة التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بينهما

بلادي – الرياض:

اتفقت المملكة وروسيا، اليوم (الثلاثاء)، على المرحلة الثانية من خارطة الطريق للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين، وذلك خلال انعقاد الدورة السابعة للجنة الحكومية المشتركة بين المملكة والاتحاد الروسي عبر الاتصال المرئي.

واتفق الطرفان على ما يقارب 60 مجالاً من مجالات التعاون بين البلدين، ووضع 51 فرصة ومشروعا على خارطة الطريق، التي تمتد إلى عام 2023م.

وركّزت اللجنة في مناقشاتها، على 11 قطاعا، هي: الطاقة، والاقتصاد والاستثمار، والمعلومات وتقنيات التواصل، والصناعة، والصحة، والتعليم والعلوم، والفضاء، والإعلام، والثقافة والسياحة، والنقل، والجيولوجيا والموارد الطبيعية، والزراعة.

ورأس الجانب السعودي صاحب السمو الملكي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، فيما رأس الجانب الروسي نائب رئيس مجلس وزراء الاتحاد الروسي؛ ألكساندر نوفاك.

من جانبه، أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن أعمال اللجنة المشتركة تحظى بمتابعة دائمة ودعم مستمر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن انعقاد اجتماعات اللجنة بانتظام إشارةٌ واضحةٌ إلى الرغبة الجادة، من المملكة وروسيا، في الوصول إلى تعاون أكبر بينهما، وبرهانٌ على أن الشراكة بين البلدين هي الآن أقوى من أي وقت مضى.