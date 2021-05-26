انطلاق مناورات تمرين “عين الصقر 2” الجوية المشتركة بين المملكة واليونان

بلادي – الرياض:
شهدت قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي، اليوم (الثلاثاء)، انطلاق مناورات تمرين “عين الصقر 2” بين القوات الجوية الملكية والقوات الجوية اليونانية.
واستهل التمرين فعاليته بتنفيذ طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية “F-15C” وطائرات القوات الجوية اليونانية “F-16″، تضمنت تدريبات هجومية ودفاعية وعمليات إسناد جوي.
وأكد قائد قاعدة الملك فيصل الجوية، اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني، أن تمرين “عين الصقر 2” من التمارين الجوية الثنائية الواعدة، موضحًا أن التمرين يهدف إلى تطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية والمساندة ودعم جاهزيتها، وتبادل الخبرات العسكرية لما فيه صالح البلدين.
وأضاف أن التمرين سبقته عدة اجتماعات تنسيقية مع القوات الجوية اليونانية، تمحورت حول آلية العمل ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة وأعدادها، وبناء على ذلك وُضع برنامج كامل يشمل جميع الطلعات الجوية .
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