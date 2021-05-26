“البنك المركزي” يحذر من إعلانات الربح السريع المدعية صلاتها بجهات حكومية أو شركات مرخصة

بلادي – الرياض:

حذر البنك المركزي السعودي، اليوم الثلاثاء، من التفاعل مع إعلانات الربح السريع التي تزعم صلتها بجهات حكومية.

وشدد على ضرورة عدم الانسياق وراء الإعلانات المتعلقة بهذا الشأن، والتي تزعم وجود صلات مع شركات مرخصة أو جهات حكومية.

ويأتي هذا التحذير استمرارًا لحملات البنك المركزي التوعوية ضد عمليات الاحتيال وأساليبها المتنوعة.