“آل الشيخ”: نظام التعليم الحالي يحتاج لتطوير .. وإضافة مواد دراسية جديدة العام المقبل وتقديم أخرى لصفوف أبكر

بلادي – الرياض:
قال وزير التعليم حمد آل الشيخ إنه على مدى عامين من العمل التفصيلي في الوزارة، تم التوصل إلى نتيجة رئيسة من أن نظام التعليم الحالي يحتاج إلى تطوير حقيقي وعميق وتغيير تحولي.
وأضاف أنه سيتم في العام الدراسي المقبل تضمين مواد دراسية جديدة، وتطوير المناهج، وتقديم تدريس مواد أخرى كانت تدرس في سنوات معينة سيتم تقديمها في صفوف أبكر، للتأكيد على نواتج التعلم.
وتابع بأنه سيتم تطبيق خطط دراسية مطورة، مؤكدا أن هذه هي المرحلة الأولى من عملية التطوير للوصول إلى التنافسية العالمية في مختلف المجالات والأبعاد.
وأبان إنه خلال عملية تطوير التعليم سيزيد مستوى التقييم والقياس والتقويم والمتابعة سواء من إدارة المدرسة أو من الإشراف التربوي أو أولياء الأمور للطلاب والطالبات.
وأضاف أنه سيتم تقديم مواد جديدة وإثراء المواد القائمة الحالية بمفردات وتطبيقات إضافية تجعل الطالب أكثر تمكنا في مهاراته ومعارفه.
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