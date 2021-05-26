بلادي – الرياض:
قال وزير التعليم حمد آل الشيخ إن منصة “مدرستي” أصبحت مؤهلة لأن تكون أحد أفضل 4 نماذج تتم دراستها من قبل منظمة اليونيسكو كنموذج لأنظمة التعليم عن بعد، مؤكدا أن التعليم الإلكتروني جزء أساسي من عملية التعليم حتى وإن كان حضوريا.
وأوضح أن منصة “مدرستي” هي مكون أساسي في كل مدرسة وستكون أداة لتفعيل استراتيجيات التعليم سواء التعلم الذاتي أو التعاوني أو التعليم عن بعد باستراتيجيات ومحتوى مختلف.
وأضاف أن الهدف هو تطوير محتوى -سواء للمعلم أو الطالب- يُمكن من زيادة المهارات لدى الطلاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر آل الشيخ: “مدرستي” أحد أفضل 4 نماذج تتم دراستها من “اليونيسكو” وستكون أداة لتفعيل استراتيجيات التعليم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.