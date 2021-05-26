آل الشيخ: “مدرستي” أحد أفضل 4 نماذج تتم دراستها من “اليونيسكو” وستكون أداة لتفعيل استراتيجيات التعليم

بلادي – الرياض:

قال وزير التعليم حمد آل الشيخ إن منصة “مدرستي” أصبحت مؤهلة لأن تكون أحد أفضل 4 نماذج تتم دراستها من قبل منظمة اليونيسكو كنموذج لأنظمة التعليم عن بعد، مؤكدا أن التعليم الإلكتروني جزء أساسي من عملية التعليم حتى وإن كان حضوريا.

وأوضح أن منصة “مدرستي” هي مكون أساسي في كل مدرسة وستكون أداة لتفعيل استراتيجيات التعليم سواء التعلم الذاتي أو التعاوني أو التعليم عن بعد باستراتيجيات ومحتوى مختلف.

وأضاف أن الهدف هو تطوير محتوى -سواء للمعلم أو الطالب- يُمكن من زيادة المهارات لدى الطلاب.