القبض على مقيمين سرقوا كيابل بـ 700 ألف ريال في مكة المكرمة

بلادي – الرياض:
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، القبض على 6 مقيمين، دخلوا مبنى تحت الإنشاء، واعتدوا على حراسه وكبّلوهم وسرقوا كيابل تُقدّر قيمتها بمبلغ يزيد على 700 ألف ريال.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المتهمين 6 مقيمين، 5 من الجنسية الباكستانية، ومقيم بنجلادشي، في العقدين الثالث والرابع، وضُبط بحوزتهم طنّان من الكيابل، تم استردادها، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية.
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