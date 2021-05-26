القبض على مقيمين سرقوا كيابل بـ 700 ألف ريال في مكة المكرمة

بلادي – الرياض:

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، القبض على 6 مقيمين، دخلوا مبنى تحت الإنشاء، واعتدوا على حراسه وكبّلوهم وسرقوا كيابل تُقدّر قيمتها بمبلغ يزيد على 700 ألف ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن المتهمين 6 مقيمين، 5 من الجنسية الباكستانية، ومقيم بنجلادشي، في العقدين الثالث والرابع، وضُبط بحوزتهم طنّان من الكيابل، تم استردادها، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية.