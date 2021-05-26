“الشؤون الإسلامية” تعيد افتتاح 27 مسجداً في 7 مناطق بعد تعقيمها بسبب إصابات بكورونا

بلادي – الرياض: أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 27 مسجدا في 7 مناطق بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها عقب ثبوت 27 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين. وأوضحت أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 109 أيام بلغ 1371 مسجدا، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

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