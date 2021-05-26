الأرصاد: الأمطار الرعدية مستمرة بدءًا من يوم غد على مرتفعات 9 مناطق

بلادي – الرياض: توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات بعض المناطق في المملكة. وأوضح أن هذه الأجواء ستؤثر على مرتفعات مناطق جازان والباحة والمدينة المنورة، وذلك اعتبارًا من يوم غد (الخميس) حتى بداية الأسبوع القادم. وأضاف أن مرتفعات عسير وحائل والقصيم والرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة ضمن المناطق المتأثرة بهذه الأجواء.

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