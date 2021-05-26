هل سيكون الفصل الأول من العام الدراسي المقبل عن بُعد؟ وزير التعليم يجيب

بلادي – الرياض:

رد وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، على التساؤلات التي طرحها البعض بشأن ما إذا كان الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المقبل حضوريًا من عدمه.

وأجاب الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأربعاء) بأن الوزارة متفائلة وتتطلع، إذا جاء وقت الفصل الدراسي الأول، أن تكون الدراسة حضورية، واستطرد بأنه لا يعني بالضرورة أن تكون حضورية، فالدراسة الآن حضورية عن بعد، وهناك رغبة في أن تكون حضورية عن بعد، وحضورية عن قرب.

وتابع :”لا نريد الطالب أن ينقطع عن المدرسة، ولا نريد أن ينقطع الطالب لمدة طويلة عن جامعته أو معهده، ولدينا حاليًا وقت للتحصين وأيضا للتخطيط لنماذج تشغيلية مختلفة تجعل الطلاب لا ينقطعون عن المدرسة، حتى في المدارس التي يوجد بها كثافة طلابية كبيرة”.

ولفت إلى أن خطة العام الدراسي الجديد التي نشرتها الوزارة اليوم تؤكد استمرار التعليم عن بعد ومنصة “مدرستي” في العام الدراسي المقبل، مبديًا تطلعه إلى أن يتم تفعيلها بشكل أكبر بجانب تطوير المحتوى الإلكتروني التفاعلي المقدم للطلاب.

جدير بالذكر أن وزير التعليم أعلن أن العام الدراسي المقبل سيُقسم إلى 3 فصول دراسية، بدلاً من فصلين دراسيين، وسيكون كل فصل دراسي يتكون من 13 أسبوعا، وبين كل فصلين دراسيين إجازة لمدة أسبوع، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من عملية التطوير للتقويم الدراسي الجديد تضمين مواد دراسية جديدة، وتطوير للمناهج.