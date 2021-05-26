فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية بكلية الملك فهد الأمنية

بلادي – الرياض: أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول لحملة الشهادة الجامعية “بكالوريوس” من التخصصات المطلوبة. وأوضحت أن المقبولين سيلتحقون بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (51) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في أحد القطاعات الأمنية. وأضافت أن التقديم سيكون اعتباراً من السبت المقبل 10 شوال وحتى الخميس 22 شوال، فيما دعت الراغبين في الالتحاق إلى التسجيل عبر منصة (أبشر توظيف) على الرابط.

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