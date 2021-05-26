“التعليم” تنشر تفاصيل التقويم الدراسي الجديد المتضمن 3 فصول دراسية

بلادي – الرياض:

أعلنت وزارة التعليم موافقة مجلس الوزراء على التقويم الدراسي الجديد للعام 1443ه، والمتضمن 3 فصول دراسية.

وأوضحت الوزارة أن بداية الدراسة للفصل الدراسي الأول ستكون يوم الأحد 21 -1-1443هـ، الموافق 29 أغسطس 2021 م.

وأشارت إلى أن إجازة اليوم الوطني ستكون يومي الأربعاء والخميس 15 و16 -2-1443هـ، ويوافقان 22 و23 سبتمبر 2021 م.

ولفتت إلى أن بداية إجازة الفصل الدراسي الأول ستكون بنهاية دوام يوم الخميس 20-4-1443هـ، فيما ستكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني بعد نهاية يوم الخميس 3-6-1443هـ.

وبينت أن بداية الدراسة بعد إجازة منتصف الدراسي الثاني، ستكون يوم الأحد الموافق 13-6-1443هـ، على أن تكون بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني بعد نهاية دوام يوم الخميس 7-8-1443هـ.

وأوضحت أن بداية الدراسة للطلاب للفصل الدراسي الثالث ستكون يوم الأحد 17- 8- 1443، الموافق 20- 3- 1443هـ.

وذكرت أن بداية إجازة عيد الفطر ستكون بعد نهاية دوام يوم الإثنين، 24-9-1443هـ، على أن تعود الدراسة يوم الأحد 7-10-1443هـ، وتكون بداية إجازة العام الدراسي بعد نهاية دوام الخميس 1-12-1443هـ.

وبحسب ما جاء في التقويم الجديد يبلغ عدد أسابيع الفصل الدراسي الواحد 13 أسبوعًا، وسيصل عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 183 يومًا في الفصول الثلاثة.

بينما سيصل عدد الإجازات أثناء العام الدراسي إلى 12 إجازة، تصل باحتساب إجازات نهاية الأسبوع إلى 69 يومًا، ودون احتساب أيام الأسبوع إلى 39 يومًا.