الدفاع المدني: سقوط 5 مقذوفات عسكرية حوثية على قرية حدودية بجازان ولا إصابات

بلادي – الرياض:
قال نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بجازان، المقدم مهند بن جاسر زيلعي، إن الدفاع المدني تلقى بلاغًا بسقوط عدة مقذوفات عسكرية على إحدى القرى الحدودية بجازان.
وأوضح زيلعي، أنه بمباشرة الجهات المختصة للحادث تبين أن عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، أطلقت 5 مقذوفات عسكرية من داخل الأراضي اليمنية، بالقرب من الطريق العام للقرية.
وأضاف أن الحادث لم يسفر عن حدوث أي إصابات، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
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