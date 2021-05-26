“أكاديمية MBC” تبدأ في اكتشاف آلاف الموهوبين عبر مبادرة “رحلة إبداعية حول السعودية”

بلادي – الرياض :

تطلق “أكاديمية MBC”، بالشراكة مع “الهيئة العامة للترفيه”، مبادرة “رحلة إبداعية حول السعودية”؛ لاكتشاف واستقطاب وإلهام أبرز المواهب في قطاعَي الإعلام والترفيه؛ وذلك في خطوة نوعية لدعم المواهب السعودية.

وتهدف تلك المبادرة إلى تغطية معظم مناطق السعودية، وذلك عبر محطات عدة. وسيكون لهذه المبادرة الطموحة الدور الكبير في اكتشاف وتدريب آلاف الموهوبين السعوديين.

وستنطلق المبادرة في الثالث من يونيو المقبل من منطقة جازان (جنوب السعودية). ومن المقرر أن تستمر أعمال لجنة اكتشاف المواهب لمدة ثلاثة أيام حتى الخامس من الشهر نفسه في جامعة جازان، وسط توقعات بإقبال جماهيري كبير. وسيتم استقبال المتقدمين والمتقدمات في مجالات التمثيل والغناء والموسيقى والكوميديا والتقديم الإعلامي، وغيرها من اختصاصات العمل الإعلامي وقطاعَي الترفيه والإنتاج.

وفي السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ: “تأتي شراكتنا اليوم مع “أكاديمية “MBC انسجامًا مع رؤية السعودية 2030، كما تعكس توجه الهيئة العامة للترفيه نحو الارتقاء بهذا القطاع الحيوي البارز، ورفده بأكفأ الطاقات البشرية المحلية، وذلك ضمن استراتيجية هدفها الأبرز التركيز على استقطاب المواهب السعودية الشابة، والاستثمار بمهاراتها ومواهبها، وتحفيز إبداعاتها عبر صقلها علميًّا وعمليًّا”.

وأضاف آل الشيخ: “شراكتنا مع (مجموعة MBC ) راسخة ومتينة ومتواصلة -إن شاء الله- في مختلف قطاعات العمل الإنتاجي بشقَّيْه الترفيهي والإعلامي، ومفاصلهما الحيوية. وما هذه المبادرة اليوم سوى غيض من فيض؛ ففي جعبتنا الكثير من المشاريع القادمة”.

من جانبها، أعربت الرئيس التنفيذي لأكاديمية ومواهب MBC في “مجموعة “MBC جنى يماني عن عميق سعادتها بالشراكة مع “الهيئة العامة للترفيه”، مشيدة بمدى الدعم الذي توفره هذه الشراكة لمبادرة “رحلة إبداعية حول السعودية”. كما أوضحت يماني أن المبادرة مستمرة عبر ثماني محطات قادمة.

وأضافت: “تمنح شراكتنا مع هيئة الترفيه بُعدًا أكثر عمقًا لرحلتنا الإبداعية، وتؤكد في الوقت نفسه حرص القيادة السعودية على إنجاح هذا النوع من المبادرات التي تهدف إلى ترسيخ عملية الاستثمار في الجيل القادم عبر احتضان طاقاته المبدعة، وتكريسها في عملية التنمية المستدامة لوطننا، وذلك من خلال تحفيز اقتصاديات المعرفة، ودعم قطاع صناعة المحتوى الترفيهي، وهما المحركان الأساسيان للنمو والتطور في أي اقتصاد منتج ومتقدم”.

وختمت يماني قائلة: “رحلتنا مستمرة -بإذن الله-، وهدفنا تغطية كل شبر من أرض السعودية؛ كي لا نترك موهبة إلا وقد فتحنا لها بابًا من أبواب النجاح”.

وستقام تجارب الأداء للذين تقدموا من الجنسين عبر الموقع https://mbcacademy.me/ar/home تحت إشراف نخبة من الأساتذة والمدربين وذوي الاختصاص، إلى جانب إطلاق عدد من الفعاليات والندوات وورش العمل، فضلاً عن الجلسات الحوارية والمداخلات الملهمة.

وسيتكون أعضاء لجنة التحكيم في محطة جازان من الملحن ناصر الصالح، والإعلامية خديجة الوعل، والممثلة والفنانة سناء بكر يونس، وعبدالعزيز الزامل ممثلاً للهيئة العامة للترفيه، والمخرج والمنتج عبدالإله القرشي.

ويشرف على ورش العمل والحوارات والندوات عدد من الأستاذة والمحاضرين، منهم الناقد السينمائي والسيناريست فهد الأسطاء، ومدير مركز المدينة للفنون معاذ العوفي، والممثل ومقدم البرامج وائل خواجي، والمخرجة التلفزيونية حنين مكي, وآخرون. ويتولى المقدم والممثل ياسر السقاف تقديم الفعاليات.

أما المحطات القادمة فمن المنتظر أن تقام تباعًا في كل من: العلا، تبوك، أبها، الطائف، القصيم، الخُبر والرياض، وغيرها من المناطق والمدن التي يُعلَن عنها لاحقًا.