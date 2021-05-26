خالد الفيصل: أتحدى من يباري المملكة في مسيرة التقدم والتغيير للأفضل

بلادي – الرياض :
شدد أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، على أنه يتحدى من يباري المملكة في مسيرة التقدم والتغيير للأفضل في عام.
وأضاف خلال حديثه في حفل إعلان الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها الـ 12: “أراهن أيضاً على قدرات السعوديين ومستعد للتحدي”.
وقوبلت كلمة الفيصل بإعجاب كبير من الحضور الذين صفقوا له طويلاً.
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