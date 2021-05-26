إحباط محاولتي تهريب 140 كبسولة كوكايين داخل أحشاء رجل وامرأة قادمين من الخارج

بلادي – الرياض : كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إحباط محاولتي تهريب 140 كبسولة من الكوكايين المخدر بمطار جدة. وأوضحت اليوم (الأربعاء) أن المخدرات كانت مخبأة داخل أحشاء مهرب ومهربة قادمين من الخارج. وكانت الهيئة أحبطت الأسبوع الماضي محاولتي تهريب 300 كيلوجرام من مادة الحشيش.

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