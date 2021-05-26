“الصناعة” توقع مذكرتي تفاهم لزيادة نسبة المحتوى المحلي في التموينات والمطاعم والمقاهي

بلادي – الرياض : وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرتي تفاهم مع جمعيتي “قوت” للمطاعم والمقاهي و”مؤن” لمتاجر التموينات لزيادة نسبة المحتوى المحلي في قطاعات التموينات والمطاعم والمقاهي، وتشجيع استهلاك المنتج الوطني. وأوضحت أن المذكرتين تهدفان إلى تحقيق التعاون في مجال المحتوى المحلي الصناعي “المنتجات الوطنية” وزيادة رواج المنتجات السعودية في قطاعي التموينات والبقالات المركزية. وأشارت إلى أنهما تشجعان على زيادة استهلاك المنتجات الوطنية في المطاعم والمقاهي وربط المصانع الوطنية المنتجة للمواد الاستهلاكية بمنافذ التموينات والمطاعم والمقاهي في المملكة.

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