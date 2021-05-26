القبض على يمنية مخالفة قامت بسرقة عدد من المنازل في جيزان

بلادي – الرياض :

تمكّنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، اليوم (الأربعاء)، من القبض على امرأة تحمل الجنسية اليمنية قامت بسرقة عدة منازل في مدينة جيزان.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، نايف حكمي، أن المتهمة في العقد الخامس من العمر وهي مخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وأضاف حكمي أن المتهمة قامت بفتح أبواب عدد من المنازل وسرقتها في جيزان، حيث جرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتها إلى النيابة العامة.