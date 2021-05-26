حالة الطقس المتوقعة غداً في المملكة: سماء غائمة وأمطار رعدية على عدد من المناطق

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).
وتوقّع المركز هطول أمطار رعدية على مرتفعات نجران، وعسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما توقّع سماءً غائمةً جزئياً قد تتخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة، على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض وحائل.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وينبع والعلا، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 12 درجة مئوية في السودة.
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